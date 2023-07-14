Улицу Дзержинского очистили от незаконной рекламы

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на улице Дзержинского демонтировали незаконную рекламу. Владельцы добровольно сняли два баннерных панно на д.165, световой короб на том же доме и объемные буквы на фасаде дома 168а.

Также, по данным городской администрации, рекламные вывески убрали с дома № 4 по ул. Земнухова, дома № 18 по ул. Космонавта Леонова и баннерное панно с дома № 6а на ул. Осенней.

Отмечается, что эти работы провели с 7 по 13 июля.

Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых в городе без разрешения, продолжится.