Не кровь, а пот: В Калининградском зоопарке прокомментировали внешний вид бегемота

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке посетители чрезмерно волнуются за бегемотов, кожа которых покрыта чем-то красным. Им кажется, что животные залиты кровью. Однако, как сообщает пресс-служба зоопарка, у специалистов все под контролем и это вовсе не кровь.

«Природа обделила бегемотов потовыми железами. Поэтому потеют бегемоты кожными порами. А течет из них густой слизистый секрет красного цвета. Секрет – это, по сути, солнцезащитный крем, защищающий кожу бегемота от ультрафиолета. А еще – антибактериальный «спрей», спасающий бегемота от бактерий, находящихся в воде и почве», - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, в Калининградском зоопарке сейчас живут два бегемота: Миля и Глясик.