Газовую котельную «Цепрусс» построят к 2025 году

. Фото: администрация Калининграда

Новую газовую котельную «Цепрусс» достроить планируют до конца 2024 года. Пока же, как сообщает пресс-служба городской администрации, РТС города какое-то время поработает, чтобы без тепла не остались около 50 домов.

«Прежняя РТС была построена еще до 1945 года, поэтому говорить о ее эффективности и безопасности вообще не приходится. Для сравнения, новую котельную будут обслуживать всего 7 человек персонала, а сейчас нужно в семь раз больше людей», - отметили в мэрии.

В планах следующего года замена около 17 километров изношенных внутриквартальных теплотрасс.