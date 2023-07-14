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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:39

В реке Тыльже в Советске обнаружили фекальное загрязнение, купаться запретили

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В реке Тыльже, которая течет в районе Советска, обнаружили серьезное бактериальное загрязнение. Оно уже доказано лабораторно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в воде, взятой у городского пляжа, обнаружено загрязнение с превышением гигиенических нормативов по показателям. В частности, речь идет о колиформных бактериях и энтерококках, что свидетельствует о фекальном загрязнении.

Администрации Советска срочно предлагают запретить купание на городском пляже, установить там знаки и осмотреть берега на предмет несанкционированных выпусков или иных источников загрязнения.

«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призывает жителей региона воздержаться от купания в реке Тыльже до нормализации качества воды», - говорится в сообщении управления.