В реке Тыльже в Советске обнаружили фекальное загрязнение, купаться запретили

В реке Тыльже, которая течет в районе Советска, обнаружили серьезное бактериальное загрязнение. Оно уже доказано лабораторно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в воде, взятой у городского пляжа, обнаружено загрязнение с превышением гигиенических нормативов по показателям. В частности, речь идет о колиформных бактериях и энтерококках, что свидетельствует о фекальном загрязнении.

Администрации Советска срочно предлагают запретить купание на городском пляже, установить там знаки и осмотреть берега на предмет несанкционированных выпусков или иных источников загрязнения.

«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призывает жителей региона воздержаться от купания в реке Тыльже до нормализации качества воды», - говорится в сообщении управления.