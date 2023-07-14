Экскурсия по Калининграду отменяется – Джонни Депп не приедет в Россию

Актер Джонни Депп не приедет в Россию. Об этом сообщил ассистент актера Стивен Дьютерс, комментируя ролик-обращение звезды к зрителям нового фильма «Жанна Дюбарри» в России. В видео Депп говорит: «Берегите себя, скоро увидимся».

«Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет», - написал Стивен Дьютерс в Твиттере.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп собирается посетить Калининградскую область осенью. Предполагалось, что голливудский актер побывает с экскурсиями в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном и на Куршской косе.