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НовостиОбщество14 июля 2023 15:35

В Калининграде впервые открылся Прибалтийский межрегиональный форум недвижимости

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Прибалтийский межрегиональный форум недвижимости, который открылся в Калининграде, проходит впервые. Как рассказали в министерстве строительства и ЖКХ области, мероприятие организованно Союзом строителей Калининграда при участии гильдии риелторов города.

За время работы форума застройщики, риелторы, представители банковской и торговой сферы посетят восемь тематических секций, семинары, бизнес-туры и мастер-классы.

В форуме принимают участие более 300 профессионалов рынка недвижимости из Калининградской области и других регионов России.