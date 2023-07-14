В Калининграде впервые открылся Прибалтийский межрегиональный форум недвижимости

. Фото: Правительство Калининградской области

Прибалтийский межрегиональный форум недвижимости, который открылся в Калининграде, проходит впервые. Как рассказали в министерстве строительства и ЖКХ области, мероприятие организованно Союзом строителей Калининграда при участии гильдии риелторов города.

За время работы форума застройщики, риелторы, представители банковской и торговой сферы посетят восемь тематических секций, семинары, бизнес-туры и мастер-классы.

В форуме принимают участие более 300 профессионалов рынка недвижимости из Калининградской области и других регионов России.