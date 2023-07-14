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НовостиОбщество14 июля 2023 16:03

В мэрии показали, как будет выглядеть фасад бассейна «Юность» после ремонта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде приступили к ремонту фасада бассейна «Юность».

Подрядчику предстоит провести капремонт здания бассейна, а также обустроить на его фасаде архитектурную подсветку.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, здание уже обнесено строительными лесами, рабочие вскрывают отмостку и снимают покрытие фасада.

В мэрии пообещали, что «Юность» после ремонта должна «помолодеть».

Работы продлятся более 4 месяцев, стоимость контракта составила 144 млн рублей.