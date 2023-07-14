В мэрии показали, как будет выглядеть фасад бассейна «Юность» после ремонта

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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде приступили к ремонту фасада бассейна «Юность».
Подрядчику предстоит провести капремонт здания бассейна, а также обустроить на его фасаде архитектурную подсветку.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, здание уже обнесено строительными лесами, рабочие вскрывают отмостку и снимают покрытие фасада.
В мэрии пообещали, что «Юность» после ремонта должна «помолодеть».
Работы продлятся более 4 месяцев, стоимость контракта составила 144 млн рублей.