В замке Тапиау реставраторы расчищают старинные рельефы

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Фото: vk.com
Замок Тапиау продолжают превращать в туристическую достопримечательность и точку притяжения. Сейчас на объекте работают реставраторы.
Как сообщается в группе «Башни Востока» в «ВК», специалистам удалось снять слои побелки, на свет показались красивые рельефы.
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Фото: vk.com
«Профессиональные реставраторы начали расчистку символов замка Тапиау от слоев поздней побелки. Как и предполагалось, на рельефах сохранились остатки оригинальной краски», - говорится в сообщении.
Работы на объекте продолжаются.