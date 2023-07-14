В замке Тапиау реставраторы расчищают старинные рельефы

. Фото: vk.com

Замок Тапиау продолжают превращать в туристическую достопримечательность и точку притяжения. Сейчас на объекте работают реставраторы.

Как сообщается в группе «Башни Востока» в «ВК», специалистам удалось снять слои побелки, на свет показались красивые рельефы.

. Фото: vk.com

«Профессиональные реставраторы начали расчистку символов замка Тапиау от слоев поздней побелки. Как и предполагалось, на рельефах сохранились остатки оригинальной краски», - говорится в сообщении.

Работы на объекте продолжаются.