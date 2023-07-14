В Калининградской области пропал 20-летний юноша

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области объявлен в розыск молодой человек, 20-летний Антон Кривский. Известно, что он 13 июля в 10 утра ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Юноша собирался выехать из г. Калининграда в г. Правдинск.

Отмечается, что ранее он из дома не уходил.

Приметы: на вид 20 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одет: черная футболка, шорты белые с черным рисунком, белые кроссовки, с собой был черный рюкзак.

Особые приметы: шрам возле пупка 1 см.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Антона Кривского, просьба сообщить в дежурную часть ОП по Правдинскому муниципальному округу МО МВД России «Гвардейский». Телефон: «02», «112», 21-202, 21-402.