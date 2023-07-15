Министр культуры России одобрила создание музейного квартала в Калининграде

В Калининграде побывала министр культуры РФ Ольга Любимова, которая посетила областной музей изобразительных искусств. Известно, что это учреждение станет частью создаваемого культурно-туристического маршрута центральной части Калининграда «Музейный квартал», который объединит все главные достопримечательности города. О реализации проекта главе федерального ведомства рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Ольга Любимова подчеркнула, что идея объединить учреждения культуры в единый музейный квартал – правильная тактика, которая способствует увеличению потока посетителей, - сообщили в пресс-службе правительства области. - Подобные кварталы есть и в других городах России с богатой историей, например, в Туле.

Стоит добавить, что и в нашем Черняховске есть свой Музейный квартал.

Министр также ознакомилась с концепцией адаптации здания биржи под музей изобразительных искусств и отметила большой объем работы, сделанный за это время.