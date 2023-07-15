Летчики Балтфлота перехватили нарушителя в небе над Калининградской областью

Летчики соединения морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей в небе над Калининградской областью. Экипажи истребителей Су-27 выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки. Особое внимание при этом уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

- В частности, летчики-истребители в нормативное время производили взлет по команде «Воздух!», поиск условного нарушителя воздушной границы, выполняли задачи по принудительной посадке самолета-нарушителя, провели выходы в атаку с выполнением маневров уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа, подчеркнув, что маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Балтийского моря.