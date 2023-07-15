Калининградца поймали за рулем пьяным и без прав

Около полуночи в Советске сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на легковушку, петлявшую по проезжей части. Причина странных маневров выяснилась после того как 48-летний водитель остановленного транспортного средства подул в алкотестер. Прибор показал результат 0,244 мг/л. Однако на этом открытия не кончились. -

При проверке нарушителя по базам данных было установлено, что ранее он уже был лишен водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – Также ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на это, мужчина, будучи нетрезвым, вновь сел за руль, правда, уже чужого автомобиля.

Теперь любитель порулить «под мухой» штрафом вряд ли отделается – по закону советчанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет.