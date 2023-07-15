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НовостиОбщество15 июля 2023 8:34

Калининградские родители активно пользуются «Школьным портфолио»

Электронный сервис позволяет папам и мамам быть в курсе всех учебных дел своих отпрысков
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

К госуслуге с длинным названием «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» Калининградская область подключилась одной из первых в РФ. И сегодня наш регион в этом отношении является одним из лидеров среди субъектов страны.

Местные родители по достоинству оценили сервис «Школьное портфолио», благодаря которому они могут узнать посещаемость, оценки за прошлые периоды, средний балл своего ребенка по каждому предмету, а также быть в курсе результатов проверочных и контрольных работ и всех школьных событий, включая родительские собрания и внеклассные мероприятия. Трудно сказать, нравится ли такая родительская осведомленность самим школьникам. Но технический прогресс в любом случае не остановить.

- Важен централизованный доступ к информации, что упростит взаимодействие между школой, учащимися и их родителями, – отметил вице-премьер - министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.