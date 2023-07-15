Под Калининградом начался двухдневный турнир по конкуру

Конкур, безусловно, является одним из самых зрелищных видов спорта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 15 июля на площадке конезавода «Георгенбург» в поселке Маевка под Черняховском начался турнир по конкуру (преодоление препятствий определенной сложности и высоты в определенном порядке). Вход для зрителей свободный, завершение программы планируется к 16:30. В воскресенье, 16 июля турнир будет продолжен, соревнования стартуют в 10:00.

Любопытно, что наряду с лошадьми и всадниками получат возможность проверить свои силы и юные представители публики. Как сообщает газета «ПоЛюС», для них в программе запланирован конкурс «На мощность прыжка». Призерам и победителям обещаны сладкие призы.