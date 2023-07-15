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НовостиСпорт15 июля 2023 9:03

Под Калининградом начался двухдневный турнир по конкуру

Соревнования проходят на территории конезавода «Георгенбург»
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Конкур, безусловно, является одним из самых зрелищных видов спорта.

Конкур, безусловно, является одним из самых зрелищных видов спорта.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 15 июля на площадке конезавода «Георгенбург» в поселке Маевка под Черняховском начался турнир по конкуру (преодоление препятствий определенной сложности и высоты в определенном порядке). Вход для зрителей свободный, завершение программы планируется к 16:30. В воскресенье, 16 июля турнир будет продолжен, соревнования стартуют в 10:00.

Любопытно, что наряду с лошадьми и всадниками получат возможность проверить свои силы и юные представители публики. Как сообщает газета «ПоЛюС», для них в программе запланирован конкурс «На мощность прыжка». Призерам и победителям обещаны сладкие призы.