Под Калининградом появился дорожный указатель к музею Канта

Вы к Канту? Вам туда! Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

На федеральной трассе А-229 (Калининград – граница с Литвой) у поворота установили новый дорожный указатель. Он обозначает направление в поселок Веселовка Черняховского района, где расположен филиал государственного автономного учреждения «Кафедральный собор» - музей «Дом пастора».

Здание постройки предположительно конца XIX - начала XX века в бывшем поселке Юдитшен возведено на фундаменте дома реформистского священника Даниэля Эрнста Андерша, где с 1747 по 1751 год жил и работал домашним учителем великий философ Иммануил Кант. Объект туристического посещения после проведенной реставрации был открыт 16 августа 2018 года.