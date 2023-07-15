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НовостиТуризм15 июля 2023 13:35

Под Калининградом появился дорожный указатель к музею Канта

Теперь любой автотурист легко найдет путь в поселок, где знаменитый философ работал домашним учителем
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Вы к Канту? Вам туда!

Вы к Канту? Вам туда!

Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

На федеральной трассе А-229 (Калининград – граница с Литвой) у поворота установили новый дорожный указатель. Он обозначает направление в поселок Веселовка Черняховского района, где расположен филиал государственного автономного учреждения «Кафедральный собор» - музей «Дом пастора».

Здание постройки предположительно конца XIX - начала XX века в бывшем поселке Юдитшен возведено на фундаменте дома реформистского священника Даниэля Эрнста Андерша, где с 1747 по 1751 год жил и работал домашним учителем великий философ Иммануил Кант. Объект туристического посещения после проведенной реставрации был открыт 16 августа 2018 года.