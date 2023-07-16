МЧС: в воскресенье Калининградскую область накроет 35-градусная жара

. Фото: Александр Подгорчук

Воскресенье, 16 июля, станет самым теплым днем с начала 2023 года. Региональное Управление МЧС рассылает жителям Калининградской области СМС-предупреждения, в которых говорится о повышении температуры до +35 градусов в восточных районах.

В Калининграде, по данным синоптиков, воздух прогреется до +31..+32 градусов. Пока что самым теплым днем этого года остается 21 июня, когда термометры показали +31,3.

Абсолютный температурный рекорд держится с 1994 года – тогда 30 июля в нашем городе зафиксировала +36,3 градуса.