В Янтарном открылся парк с фигурами динозавров в натуральную величину

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

Самый большой в Калининградской области динопарк открылся в субботу, 15 июля, Рядом со смотровой площадкой Приморского карьера Калиниградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех. На площади 1 га разместились 12 фигур динозавров в натуральную величину: тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и многие другие. Все фигуры изготовлены в России, их высота от 3 до 18 метров.

- 4 из 12 фигур динозавров – аниматроники, то есть способны «оживать» и имитировать движения живого существа. О каждом из динозавров в парке можно узнать подробности - когда и как они обитали на Земле, – рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству Калининградского комбината Майя Скворцова.

Как сообщает пресс-служба комбината, рядом с динопарком открылось выставочное пространство «Янтарный мир».