На берегу Куршского залива собрали 12 кубометров мусора

Сбор мусора провели в субботу, 15 июля, в рыбацком поселке Заливино Полесского городского округа. Как сообщает минприроды Калининградской области, в акции «Вода России» приняли участие сотрудники РЖД, волонтеры Калининградского добровольческого центра и местные жители.

За несколько часов на берегах Куршского залива и собрали 12 кубометров мусора, половина из которого - полезные фракции. Макулатуру, пластик и стекло региональный оператор отправит на дальнейшую переработку.

В конце смотритель маяка организовал участникам акции экскурсию на местности.