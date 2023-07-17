На границе с Литвой скопилась очередь из 260 грузовиков

В Чернышевском остается напряженная ситуация на границе с Литвой. По состоянию на 9.00 понедельника, 17 июля, в направлении Литовской Республики выезда ожидает 260 грузовых автомобилей. При этом въезд в Калининградскую область сейчас беспрепятственный.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, сотрудники таможенного поста «Чернышевское» за сутки оформили на въезд в Россию 137 грузовиков, на выезд – 191 машину.

Всего же через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, за минувшие сутки на территорию региона прибыло 156 единиц грузового и 615 – легкового транспорта.

В сторону сопредельных республик проследовало 213 грузовых и 462 легковых автомобиля.