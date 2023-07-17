Только 6% калининградцев называют свое настроение отличным, остальные грустят

Больше трети опрошенных (34%) жителей Калининграда оценивают свое эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Лишь 6% оценили свои эмоции и настроение на отлично. Таковы результаты свежего исследования, сообщает сервис HH.

При этом каждый четвертый калининградец (26%) поставил своему эмоциональному фону двойку, еще 13% - вообще единицу.

21% чувствуют себя сносно, то есть на четверочку.

Интересно, что хуже всего с точки зрения эмоциональной стабильности дела обстоят у раьотников сферы маркетинга, рекламы, пиара, консалтинга, управления персоналом, ИТ-сферы и стратегии. Также в Калининградской области 15% местных респондентов отметили наивысший уровень тревожности.

В целом по России не испытывают и редко испытывают тревогу 64%, а постоянно находятся в этом нестабильном состоянии 12%.