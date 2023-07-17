Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 17 июля

В Калининграде в понедельник, 187 июля, намечен ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения. До 13:00 электроэнергии не будет по адресам:

ул. Ген.-лейт. Озерова, 57,

ул. Азовская, 3,4,

ул. Пролетарская, 121-129,

ул. Госпитальная, 23.

До 18:00 без электричества будут потребители на:

ул. Мусоргского, 10, 15 (поликлиника № 7), 17, 19, 25,

в переулке Желябова, 25 (городская больница № 3), 13-27, 19а,б, 25а.

Во второй половине дня, с 13:00 до 18:00, электричество отключат на:

ул. Березовой, 1-35, 10-24,

Камской, 4а, 6, 8, 8а,б, 7-25, 33-47,

Киевской, 159, 161.

«Водоканал» сегодня также проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения. До 13:00 без воды будут жильцы домов на ул. Дзержинского, 44а, 47а, 74а и Аллее смелых, 17а.

До 18:00 – на время отключения электроснабжения холодная вода будет отсутствовать на ул. Желябова 25, Мусоргского, 15, 17.