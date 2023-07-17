В Калининграде состоялся выпуск сестер милосердия, прошедших специальные курсы

В Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда состоялся выпуск после курсов сестер милосердия. Женщины прошли обучение, которое длилось два месяца, и получили соответствующие свидетельства.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, обучение проходило на безвозмездной основе. Будущие сестры милосердия изучали христианскую антропологию, христианскую психологию, основы первой помощи, основы ухода за больными.

Курсы подготовки прошли 8 человек, они будут работать в отделении нарушения мозгового кровообращения регионального сосудистого центра Областной клинической больницы.

Набор желающих обучаться продолжится. Нужны женщины от 18 до 55 лет, готовые потом трудиться в больницах Калининграда.

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде отроется филиал паллиативной помощи церковной больницы Святителя Алексия.