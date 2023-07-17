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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:46

Жителю Гвардейска грозит до 7 лет за то, что он повредил экскаватором деревья

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Калининградской области попал под дело о незаконной порубке деревьев на 340 тысяч рублей. 26-летний мужчина в Гвардейском лесничестве в районе поселка Ровное доставал экскаватором булыжники из старого фундамента заброшенного здания.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина повредил ковшом, а именно выкорчевал 14 деревьев: ивы, липы, клены, осины, дубы.

«Древесину использовать он не планировал, поэтому просто оставил ее на территории выдела. Своими действиями он причинил ущерб Государственному лесному фонду», - отметили в полиции.

За незаконную вырубку деревьев мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.