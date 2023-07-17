На границе с Литвой задержали более 4.5 тонн клубники и яблок

. Фото: Таможня Калининградской области

В Чернышевском задержали фуру с фруктами и овощами, которая приехала из Литвы. Сотрудники таможенного контроля выяснили, что вес товара больше, чем заявлено документах.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, обнаружились лишние 816 ящиков клубники весом 4333 кг и 228 килограммов составил перевес яблок и салата.

«Так как предмет нарушения – скоропортящийся товар первой необходимости, было принято решение его не изымать, а в отношении фирмы-перевозчика применить административное наказание», - отметили в пресс-службе.

Предприниматель заплатил штраф.