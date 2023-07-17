Промысловую реку в Славске очистят к концу 2024 года

В Славском городском округе продолжаются работы по расчистке реки Промысловой.

Как сообщает Минприроды региона, сейчас подрядчик расчищают первый участок русла с плавучей платформы, на которой установлен экскаватор.

«От устья реки до автомоста в пос. Причалы протяженностью 1 476 м планируется изъять до конца года порядка 109 683 кубометров донных отложений. Реабилитацию двух участков реки на протяжении 6776 метров планируется завершить до конца 2024 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель мероприятий – расширить сельскохозяйственную роль водоема и защитить население поселков от паводков.

Кроме того, расчистка позволит реке принимать пассажирский и рыболовецкий транспорт.