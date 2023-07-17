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НовостиОбщество17 июля 2023 13:22

В небе над Зеленоградском засняли огромное облако-рулон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Огромное облако необычной формы заметили в небе над Зеленоградском. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», это называется облако-рулон. А удивило отдыхающих на Балтийском побережье оно днем 17 июля.

«Такая форма облака образуется за счет столкновения быстро идущих нисходящих потоков относительно холодного воздуха с подстилающей и более теплой воздушной массой, вследствие чего происходит быстрая конденсация влаги», - пояснили специалисты.