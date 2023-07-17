Под Балтийском, где утонул гражданин Германии, провели рейд

Под Балтийском, где утонул гражданин Германии, сотрудники МЧС провели рейд.

В Балтийском городском округе популярных для отдыха мест несколько, самое опасное из них – участок в районе арт-деревни Витланд. Именно там 14 июля утонул гражданин Германии.

На этот раз выходные прошли без ЧП. Сотрудники МЧС беседовали с отдыхающими, рассказывали о правилах поведения на воде.

«Чтобы тысячи отдыхающих, уместившиеся на десяти километрах побережья, услышали предостережения сотрудника МЧС России и полицейских, пришлось воспользоваться рупором», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Всего же за выходные дни сотрудники Центра ГИМС провели 11 профилактических патрулирований в окрестностях Калининграда и на территории Светловского, Мамоновского и Янтарного городских округов, Балтийского, Полесского и Черняховского муниципальных районов.

Напомним, под Балтийском утонул гражданин Германии. Трагедия случилась днем 14 июля в районе Витланда. Отдыхающие смогли вытащить мужчину из воды, но он был уже без сознания.

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину, он скончался.

Известно, что утонувшему было 45 лет, это был гражданин Германии.