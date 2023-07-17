Калининградец угнал авто у уснувшего приятеля и устроил ДТП

Калининградец попал в ДТП на похищенном автомобиле. Инцидент случился в областном центре.

37-летний житель Гурьевского района гостил у приятеля, а когда друг уснул, взял ключи от его авто и поехал в магазин.

В пути мужчина не справился с управлением: наехал на бордюр, в результате повредил автомобиль.

«Вернувшись, мужчина заверил товарища, что покроет все расходы на ремонт. Позже он узнал, что организация, у которой друг арендовал эту машину 2018 года выпуска, оценила повреждения на сумму в 400 тысяч рублей, и отказался платить. Друг обратился с заявлением в полицию», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчине грозит до 5 лет по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.