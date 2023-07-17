Калининградские спортсмены выиграли шесть медалей всероссийских соревнований по гребле

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Сборная Калининградской области по гребле на байдарках и каноэ выиграла шесть наград всероссийских соревнований. Состязания провели в Саратовской области, где собрали более 600 спортсменов.

Калининградская сборная выиграла два золотых, один серебряный и три бронзовых комплекта наград. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Так, чемпионами на полукилометровой дистанции среди байдарочников не старше 16 лет стали Павел Титов и Никита Тарасенко. Вместе с Дмитрием Бугрышевым и Александром Новиковым ребята финишировали третьими в спринтерской эстафете 4 x 200 метров.

Среди каноистов золото и бронзу завоевал Егор Жужгин, победив в составе межрегиональной эстафеты и став третьим в дуэте с напарником из Воронежа на дистанции 500 метров.