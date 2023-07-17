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НовостиЗвезды17 июля 2023 14:22

Больше 35 тысяч человек увидели портрет Мусоргского кисти Ильи Репина в Кафедральном соборе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на острове Канта завершилась выставка одной картины «Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского» кисти Ильи Репина. Как сообщает пресс-служба областного правительства, картину можно было увидеть с 17 июня. За это время шедевр посмотрели более 35 тысяч человек.

Завершилась выставка великолепным концертом московского камерного оркестра Musica Viva, в котором приняли участие титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов и лауреат международных конкурсов Михаил Нор. Публике представили сочинения Чайковского, Мусоргского, Вильегорского и Глазунова.

«Выставка одной картины» – это проект собора и Третьяковки, соединяющий шедевры музыки и живописи в пространстве собора на острове Канта.