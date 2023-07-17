На дно Синявинского озера погрузили насосы и ковш экскаватора для первого в России подводного парка

Крупные предметы, которые станут подводными инсталляциями первого в России подводного парка, погрузили на дно Синявинского озера в Янтарном.

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, который организует экспозицию, погружены были: ковш шагающего экскаватора, отвал бульдозера, насосы и другие элементы, использовавшиеся при добыче янтаря.

Все предметы размещаются на глубинах от 8 до 21 метра, их смогут изучать дайверы.

Такой выбор неслучаен, ведь Синявинское озеро раньше было карьером, где добывали янтарь.

Открытие подводного парка «Янтарный» запланировано на сентябрь. Проект создаст новую инфраструктуру для подводного туризма и дайвинга на территории Калининградской области.