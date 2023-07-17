Калининградские врачи напомнили о риске заболеть пневмонией в жару

И летом есть риск заболеть пневмонией. Фото: из архива «КП»

«Короткими заметками» о том, как вести себя летом, чтобы не заболеть пневмонией, поделились калининградские врачи в телеграм-канале «Пульмонология 39».

Прежде всего специалисты напоминают, что жарким летом фиксируется не меньше случаев заболевания, чем в осенне-зимний период.

- Воспаление развивается не в процессе переохлаждения, как некоторые предполагают, а из-за воздействия возбудителей - вирусов, микоплазмы или бактериальной флоры. В летний период возбудители не теряют активность и тоже могут оказывать свое негативное воздействие.

Отмечается, что вероятность заболеть удваивается в летний сезон еще из-за гиперинсоляции (солнечный удар, болезненное состояние и расстройство работы головного мозга в результате продолжительного воздействия солнца на непокрытую поверхность головы. – Ред.).

- Опасность представляют и кондиционеры, которые активно используются в жару. Причем не только с точки зрения переохлаждения. Конденсат, который сначала копится в кондиционере, а потом нагревается, - благодатная почва для размножения болезнетворных бактерий, способных вызывать пневмонию, - сообщают врачи.

Авторы канала напоминают, что в группе риска - люди с ослабленным иммунитетом, с заболеваниями внутренних органов, онкологическими патологиями и лица старше шестидесяти лет.

По данным регионального Роспотребнадзора, по итогам минувшей недели в области зафиксирован 51 случай заболевания внебольничными пневмониями, в том числе 16 случаев – среди детей.