Калининградцам предложили выбрать поселки, где появится сотовая связь и мобильный интернет

Всероссийское голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету стартовало на Госуслугах.

Калининградцам предлагают выбрать поселки с численностью населения от 100 до 500 человек, которые в 2024 году подключат в сети с использованием базовых станций 4G в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проголосовать за населенный пункт можно до 13 августа включительно, а до 10 сентября включительно – посредством Почты России.

Результаты голосования опубликуют в декабре.