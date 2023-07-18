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НовостиОбщество18 июля 2023 4:59

Калининградцам предложили выбрать поселки, где появится сотовая связь и мобильный интернет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Всероссийское голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету стартовало на Госуслугах.

Калининградцам предлагают выбрать поселки с численностью населения от 100 до 500 человек, которые в 2024 году подключат в сети с использованием базовых станций 4G в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проголосовать за населенный пункт можно до 13 августа включительно, а до 10 сентября включительно – посредством Почты России.

Результаты голосования опубликуют в декабре.