Калининград и Зеленоградск вошли в топ направлений для долгосрочной аренды летом 2023

Составлен список городов, популярных этим летом для долгосрочной (более 10 дней) аренды. В топ, подобранный сервисом Твил, вошли Калининград и Зеленоградск. В десятке они расположились на 7 и 9 месте соответственно.

Как сообщается в исследовании, самая дорогая средняя стоимость ночи пребывания в Зеленоградске, (5391 руб.), а самая экономная – в Калининграде (2851 руб.).

На первом месте по популярности стоит Сочи с 26% летних бронирований. Вторая строчка у Анапы, третья – у Петербурга.

Замыкает топ-10 курортная Алушта.