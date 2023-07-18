Пьяный житель Немана украл телефон у подростка

Инцидент случился в Славске. Там на спортплощадке у городского бассейна играли подростки, у 16-летнего парня из рюкзака вытащили мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у бассейна в тот день отдыхал и 29-летний житель Немана. Он мирно выпивал на скамеечке, наблюдая за подростками и улучил момент, чтобы украсть гаджет.

«Допив алкоголь, он решил уйти с добычей – вытащил чужой гаджет из рюкзака и уехал к себе домой в Неман. Именно там его и задержали оперативники. К тому моменту он успел вытащить из телефона сим-карту, установил новую и пользовался ценной вещью, как своей собственной», - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.