Следком заинтересовался информацией о жителях разрушающегося дома без газа в Светлогорске

В Светлогорске организована доследственная проверка после сообщения о страданиях жителей одного из домов на Калининградском проспекте в курортном городке.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что люди живут в разрушающемся доме без отопления и газа, с грибком и плесенью на стенах, с обваливающимся потолком. «По словам жителей дома сообщается, что проживание в указанном доме представляет опасность для их жизни и здоровья», - говорится в сообщении регионального СК.

Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.