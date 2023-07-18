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НовостиОбщество18 июля 2023 5:31

Следком заинтересовался информацией о жителях разрушающегося дома без газа в Светлогорске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске организована доследственная проверка после сообщения о страданиях жителей одного из домов на Калининградском проспекте в курортном городке.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что люди живут в разрушающемся доме без отопления и газа, с грибком и плесенью на стенах, с обваливающимся потолком. «По словам жителей дома сообщается, что проживание в указанном доме представляет опасность для их жизни и здоровья», - говорится в сообщении регионального СК.

Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.