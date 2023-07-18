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НовостиОбщество18 июля 2023 5:36

На барке «Крузенштерн» завершили швартовные испытания двигателей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба БГАРФ.

Парусник «Крузенштерн» завершил испытания. Была проверена пропульсивная установка судна, в которую входят главные двигатели, редукторы и валолинии. Техника прошла испытания и была предъявлена инспектору Российского морского регистра судоходства.

Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, через несколько дней планируется возвращение барка в Калининградский морской рыбный порт.

Напомним, для проведения швартовных испытаний судно было отбуксировано на завод «Янтарь».

Начало навигации «Крузенштерна» планируется в октябре этого года, после завершения ремонтных работ и всех испытаний.