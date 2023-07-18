. Фото: пресс-служба БГАРФ.

Калининградский парусник «Седов» прибыл в Кронштадт для участия в параде ВМФ. Судно находится на рейде. Ранее на барке провели несколько учебных занятий, отработали несколько тревог.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, выход судна в море состоялся 8 июля. За период до 16 июля пройдено всего 643,8 морских миль, из них 64,8 – под машиной, 467,1 – под машиной и парусами, 4,6 – под парусами и 44,5 – в дрейфе.

Парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте пройдет с участием «Седова» 30 июля.