В Зеленоградске восстанавливают исторические дома на улице Московской

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Исторические кварталы в Зеленоградске преображаются. Сейчас в курортном городе приводят в порядок улицу Московскую. На ней в работе три дома, которыми занимается Фонд капремонта калининградской области.

«Проводим ремонт на различных изношенных конструктивах с приведением к аутентичному облику. Дом №49 готовится к приемке уже на этой неделе, №46 и 48 подрядные организации планируют завершить в сентябре», - отметили в Фонде.

В 2021 году был отремонтирован дом №44 на Московской – удалось восстановить историческую башенку со шпилем, а также другие декоративные элементы здания.

Улица Московская, бывшая Кирхенштрассе. В Кранце это была тихая улочка особняков без магазинов и ресторанов.