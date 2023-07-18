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НовостиЗвезды18 июля 2023 6:41

В Гвардейске устроят праздник в честь 165-летия Ловиса Коринта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

В Гвардейске 21 июля пройдет праздник к 165-летию знаменитого художника-импрессиониста Ловиса Коринта. Мастер родился в городе Тапиау (ныне Гвардейск) 21 июля 1858 года и стал одним из самых известных восточнопрусских художников.

Как рассказали в пресс-службе Музея изобразительный искусств, чьим филиалом является Дом-музей Коринта в Гравдейске, в программе праздника:

Рыцарские состязания на меткость, ловкость и выносливость;

Пленэр на набережной Деймы «Дом художника»;

Квест-игра для детей «Операция Т»;

Чеканка юбилейных монет.

Начало в 11:00.