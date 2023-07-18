В Гвардейске устроят праздник в честь 165-летия Ловиса Коринта

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Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
В Гвардейске 21 июля пройдет праздник к 165-летию знаменитого художника-импрессиониста Ловиса Коринта. Мастер родился в городе Тапиау (ныне Гвардейск) 21 июля 1858 года и стал одним из самых известных восточнопрусских художников.
Как рассказали в пресс-службе Музея изобразительный искусств, чьим филиалом является Дом-музей Коринта в Гравдейске, в программе праздника:
Рыцарские состязания на меткость, ловкость и выносливость;
Пленэр на набережной Деймы «Дом художника»;
Квест-игра для детей «Операция Т»;
Чеканка юбилейных монет.
Начало в 11:00.