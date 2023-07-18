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НовостиОбщество18 июля 2023 6:46

Калининградцев предупредили о грозах 18 июля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в ранние часы наблюдаются грозы, которые сопровождаются шквалами. Как сообщатся в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», в Балтийске был зафиксирован порыв ветра в 17 м/с, в Пионерском – 18 м/с. Также наблюдался мелкий град.

«В самом Калининграде прошел шквал, после которого есть последствия в виде поваленных деревьев», - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июля, днем сохранится вероятность локальных и кратковременных дождей без гроз.

Ветер в порывах будет достигать 15-17 м/с. Температура воздуха по области +19...+22°С.