Калининградцев предупредили о грозах 18 июля

В Калининградской области в ранние часы наблюдаются грозы, которые сопровождаются шквалами. Как сообщатся в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», в Балтийске был зафиксирован порыв ветра в 17 м/с, в Пионерском – 18 м/с. Также наблюдался мелкий град.

«В самом Калининграде прошел шквал, после которого есть последствия в виде поваленных деревьев», - говорится в сообщении.

Сегодня, 18 июля, днем сохранится вероятность локальных и кратковременных дождей без гроз.

Ветер в порывах будет достигать 15-17 м/с. Температура воздуха по области +19...+22°С.