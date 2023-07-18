Полицейские задержали калининградца с килограммом кокаина

В Калининграде полицейские задержали 43-летнего организатора наркомаркета и нашли в его рюкзаке 1 кг кокаина. Поле этого в квартире мужчины обнаружили еще и 6 кг гашиша.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, его магазин по продаже наркотиков функционировал сразу на трех площадках в теневом сегменте Интернета, а реализовывать наркотики на территории Калининградской и Тульской областей дельцу помогали двое подельников.

Отмечается, что также был задержан 21-летний житель Калининграда, который отвечал за организацию тайников в Зеленоградске, Светлогорске и Балтийске. Еще одного участника группы задержали в Туле – он был доставлен в Калининградскую область.

Возбуждены уголовные дела, мужчины взяты под стражу.