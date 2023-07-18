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НовостиОбщество18 июля 2023 7:42

Очередь на границе с Литвой сократилась до 195 грузовиков

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Чернышевском на границе с Литвой сократилась очередь из грузовиков, который стоят на выезд из РФ.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, по данным на 9 утра 18 июля за сутки было оформлено 122 большегруза на въезд в РФ и 179 – на выезд в Литву. Очередь на въезд в регион отсутствует, выезда из РФ ожидает 195 грузовика, еще 24 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками.

Отметим, 17 июля в направлении Литовской Республики выезда ожидали 260 грузовых автомобилей.