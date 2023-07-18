Расписание движения поездов до станции Киевская изменится на два дня

С понедельника, 24 июля, временно изменится расписание движения поездов, следующих с (до) остановочного пункта Киевская в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с плановыми ремонтными работами по замене стрелочных переводов. Работы продлятся с 24 по 26 июля.

В эти дни отменяются рельсовые автобусы внутригородского сообщения, отправляющиеся с остановочного пункта Киевская на Северный вокзал в 8:39, 16:53 и 18:53; в обратном направлении (с Северного вокзала) – в 9:23, 17:30 и 19:15.

Поезда № 6171, 6373/6374, следующие из центра Калининграда в Чкаловск (отправление в 7:26) и Гурьевск (отправление в 19:45), будут временно отправляться не с Киевской, а с Южного вокзала — в 7:26 и 19:45.

Также и в обратном направлении: поезд №№ 6391/6392, отправляющийся со станции Гурьевск-Новый в Калининград в 7:55, временно будет прибывать не на Киевскую, а на Южный вокзал – в 8:21.