Каких вакансий стало больше в Калининградской области

Количество вакансий в Калининградской области выросло на 59 процентов. Как сообщает hh.ru, наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Стратегии и инвестиции» (+227% новых рабочих мест), «Спортивные клубы, фитнес» (+104%), «Управление персоналом» (+98%), «Юриспруденция» (+95%).

Интересно, что падение спроса не коснулось ни одной из профессиональных сфер местного рынка труда.

Отмечается, что рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года: бизнес остро нуждается в новых специалистах.

Самой востребованной у работодателей Калининградской области остается еще сфера продаж и обслуживания клиентов.