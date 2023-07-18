СК проверяет отель Зеленоградска, в бассейне которого чуть не утонул 4-летний ребенок

В Зеленоградске проверяют отель, в бассейне которого едва не утонул 4-летний ребенок.

Малыш купался, вопреки установленным правилам, в бассейне для взрослых. Оставшись без присмотра родителей, мальчик ушел под воду. Со дна его достали отдыхающие.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, незамедлительно была организована процессуальная проверка.

«В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям персонала отеля, допустившего нахождение ребенка во взрослом бассейне», - отметили в СК.