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НовостиОбщество18 июля 2023 9:20

Какие улицы в Калининграде останутся без воды 18 июля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде во вторник, 18 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» проводят плановые работы по модернизации оборудования в Московском районе.

По данным городской администрации, до 13:00 электроэнергии не будет в переулке Трамвайном, 2-12, на улице Киевской, 6-22.

Также до 18:00 электричество отключено на улице Багряной, 2-14.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения, до 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Пионерской, 11-13, ул. Емельянова, 47.