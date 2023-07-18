В Калининграде в Южном парке врачи проведут бесплатные консультации

В Калининграде в Южном парке проведут в среду, 19 июля, акцию «Путь к здоровью». С 11.00 до 16.00 все желающие смогут проверить свое здоровье и пообщаться с врачами.

Как сообщает минздрав региона, калининградцы смогут не только определить уровень глюкозы в крови, измерить давление.

Также получить консультацию врача-дерматолога, диетолога, психолога и врача по медицинской профилактике.

«Все консультации и обследования проводятся бесплатно. С собой берите: паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС», - сообщили в минздраве.