Входную группу исторического здания областного правительства отремонтируют

. Фото: Евгений МАСЛОВ

Входную группу исторического здания областного правительства (нем. Здание финансового управления Восточной Пруссии, 1928 год) решено отремонтировать. Работы проводят по разрешению Службы охраны объектов культурного наследия региона.

Как сообщили глава Службы Евгений Маслов, крыльцом занимается лицензированная Минкультом РФ организация.

«С учетом технического состояния архитектурного элемента ремонт назрел давно. Думаю, госслужащим и сотрудникам, работающим в здании на Дмитрия Донского, 1, гражданам - его посетителям, ремонт больших неудобств не принесет», - написал Евгений Маслов.

Он отметил, что «там давно плиты пляшут, скользко зимой, неудобно и опасно, за граждан страшно».

Исторические двери, само собой, оставят на месте. Их проект не касается. Но, по словам Евгения Маслова, «к дверям тоже есть внимание».

«Некоторые инородные тела типа глазка и отдельных железных коррозирующих шурупов по листам меди оттуда будем изымать», - отметил он, не обозначив срока работ.