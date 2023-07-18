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НовостиОбщество18 июля 2023 10:18

Сотрудник МВД из Багратионовска отправлен в колонию за коррупцию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Начальник отдела по вопросам миграции из МВД Багратионовска признан виновным в получении взятки и мошенничестве. Мужчина в 2018 г. получил от руководителя строительных фирм взятку 63 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Также он обещал за 70 тысяч оказать содействие в получении квоты на временное проживание, однако не имел таких полномочий, а полученные деньги похитил.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мошенник получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также он лишился права занимать должности на госслужбе на 2 года.